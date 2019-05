Dans quel Monde on vit - Europe mon amour avec Marion Van Renterghem et Laurent Gaudé - 18/05/2019

Ce week-end : l'Europe en question à huit jours du scrutin européen.



Que se passe-t-il sur notre continent ? Comment expliquer les lignes de fractures ? L'agitation nationaliste et populiste ? La journaliste Marion Van Renterghem a mené l'enquête. Elle signe "Mon Europe, je t'aime moi non plus. 1989-2019" (Stock).



Et si l'Europe devenait le laboratoire de la concertation des nations ? C'est l'espoir que formule Laurent Gaudé. Dans un long poème, l'écrivain tient à nous rappeler que l'Europe est la fille de l'épopée et de l'utopie. Il est l'auteur de "Nous, l'Europe : banquet des peuples" (Actes Sud).



Laurent Gaudé et Marion Van Renterghem sont nos invités ce samedi.



L'actualité de la semaine est commentée par l'écrivaine et prix Goncourt de la nouvelle Caroline Lamarche, le professeur de philosophie et journaliste à L'Echo, Simon Brunfaut et le journaliste à la RTBF Nicolas Willems.



Les choix culturels :



- "Politique", le roman graphique de Mazen Kerbaj (Actes Sud BD avec Arte Editions)

- Le Wu-Tang Clan revient avec la sortie d'un nouvel EP inspiré du documentaire "Wu-Tang Clan : Of Mics and Men". Le premier épisode a été diffusé la semaine dernière sur la chaîne de télévision américaine Showtime. Le collectif new-yorkais fête les 25 ans de son premier album

- "La liberté d'être libre", un inédit d'Hannah Arendt (Payot)

- L'exposition consacrée à l'artiste belge Agnès Guillaume aux Musées royaux des Beaux-Arts, à voir jusqu'au 28 juillet

- Le coup de blues culturel : un tableau de la série des "Meules" de Monet vendu 110,7 millions de dollars aux enchères à New York

- L'œuvre de Romain Gary fait son entrée dans la Pléiade

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE