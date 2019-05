Dans quel Monde on vit - Europe mon amour avec Marion Van Renterghem et Laurent Gaudé - 18/05/2019

Ce week-end : l’Europe en question à huit jours du scrutin européen. Que se passe-t-il sur notre continent ? Comment expliquer les lignes de fractures ? L’agitation nationaliste et populiste ? La journaliste Marion Van Renterghem a mené l’enquête. Elle signe "Mon Europe, je t’aime moi non plus. 1989-2019" (Stock). Et si l’Europe devenait le laboratoire de la concertation des nations ? C’est l’espoir que formule Laurent Gaudé. Dans un long poème, l’écrivain tient à nous rappeler que l’Europe est la fille de l’épopée et de l’utopie. Il est l’auteur de "Nous, l’Europe : banquet des peuples" (Actes Sud). L’actualité de la semaine est commentée par l’écrivaine et prix Goncourt de la nouvelle Caroline Lamarche, le professeur de philosophie et journaliste à L’Echo, Simon Brunfaut et le journaliste à la RTBF Nicolas Willems.

Émission Dans quel Monde on vit