Dans quel Monde on vit - Des mondes pluriels avec Yannick Lahens et David Méndez Yépez -...

C'est une grande figure de la littérature haïtienne. Yanick Lahens est avec nous ce week-end. L'écrivaine est en ce moment la première titulaire de la chaire des Mondes francophones au Collège de France. Elle nous dira comment la littérature haïtienne redéfini les contours de la francophonie. Elle vient, par ailleurs, de publier un recueil de nouvelles "L'oiseau Parker dans la nuit" (Sabine Wespieser Editeur).



Nous découvrirons, aussi, l'univers de Chicos y Mendez : la formation musicale emmenée par David Méndez Yépez. Sur "Esencias", leur premier album : identité et masculinité sont questionnés.



L'actualité de la semaine est commentée par la journaliste Wahoub Fayoumi, le philosophe Philippe Van Parijs et l'avocat et écrivain Alain Berenboom.



Les choix culturels :



- La rencontre avec Zeïna Abirached, auteure notamment du roman graphique "Prendre refuge", d'après un scénario de Mathias Enard (Casterman), qui aura lieu mercredi 15 mai à la Villa Empain

- La pièce de théâtre "Fanny et Alexande" d'Ingmar Bergman, mise en scène de Julie Deliquet à La Comédie Française à Paris, à voir jusqu'au 16 juin

- Le film "Bruxelles-Brussel, une traversée urbaine" de Luc Jabon

- Le livre "Tous nos hiers" de Natalia Ginzburg (Liana Levi)

- Le roman "Écoute la ville tomber" de Kate Tempest (Rivages)

- Le court-métrage "Ecorchées vivantes" de Éléonore Coyette

