Dans quel Monde on vit - Alaa El Aswany et Jayro Bustamante - 04/05/2019

Il est l'un des écrivains les plus célèbres du monde arabe. L’intellectuel égyptien Alaa El Aswany vit aujourd’hui aux Etats-Unis parce qu’il est poursuivi par le pouvoir de son pays. Ses romans sont interdits de publication en Egypte. Alaa El Aswany est avec nous ce samedi. "J’ai couru vers le Nil" est le titre de son dernier roman (Actes Sud). L’homosexualité ça se soigne. C’est le terrible message qui est adressé aux gays au Guatemala. C’est ce que nous racontera le cinéaste guatémaltèque Jayro Bustamante. "Tremblements", son nouveau film est à voir dès mercredi prochain. L’actualité est commentée par la journaliste et réalisatrice Safia Kessas, le dessinateur de presse Nicolas Vadot et le violoncelliste, directeur artistique de l’ensemble Musiques Nouvelles Jean-Paul Dessy.

Émission Dans quel Monde on vit