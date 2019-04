Dans quel Monde on vit - Regards sur le Maroc et le monde de l'usine avec Meryem Benm' Barek et...

La vie à l'usine, et la vie au Maroc, ce week-end.



A quoi ressemble le quotidien d'un ouvrier intérimaire dans l'agroalimentaire ? Joseph Ponthus nous plongera dans l'univers des conserveries de poissons et des abattoirs bretons. Il signe "A la ligne. Feuillets d'usine" (La Table ronde).



Les fractures sociales, la réputation des familles et l'interdiction des relations sexuelles hors mariage. La cinéaste Meryem Benm' Barek partagera avec nous son regard sur le Maroc d'aujourd'hui. "Sofia", son premier long métrage, récompensé l'an dernier au Festival de Cannes est à voir en Belgique.



L'actualité de la semaine est commentée par la politologue Vaïa Demertzis, le rédacteur en chef du Vif/L'Express Thierry Fiorilli et par l'écrivain Vincent Engel.





Les choix culturels :



- Le film "L'Adieu à la nuit" d'André Téchiné

- L'exposition "The art of difference II" à l'ULB - salle Allende campus du Solbosch

- L'album "El mal querer" de la chanteuse espagnole Rosalía

- Les textes littéraires de nos partis politiques sur leur vision du futur, initiées par Vincent Engel et Edoardo Traversa et publiées à partir du vendredi 3 mai sur le site du Soir

- Le catalogue de l'exposition "Les manuscrits de l'extrême" (éditions de la bibliothèque nationale de France)

- "Kinograph", le premier cinéma éphémère et participatif de Bruxelles, occupant jusque fin 2020 les anciennes casernes d'Ixelles

Casting et équipe Animateur Pascal CLAUDE