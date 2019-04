Dans quel Monde on vit - Assa Traoré et Geoffroy de Lagasnerie / Paul B. Preciado - 20/04/2019

Un combat et des transitions ce week-end. D’abord, le combat Adama. Un combat pour dénoncer les violences policières dans les quartiers populaires et questionner tout un système. Adama Traoré, c’est ce jeune homme décédé en France en 2016 après avoir été interpellé par des gendarmes. Sa sœur Assa Traoré et le philosophe Geoffroy de Lagasnerie sont nos premiers invités. Ils signent "Le Combat Adama" (Stock). Ensuite, nous accueillerons le philosophe Paul B. Preciado. C’est un homme trans qui viendra nous parler de ses propres transitions et de notre monde lui aussi en transition. Son nouveau livre a pour titre "Un appartement sur Uranus" (Grasset).

