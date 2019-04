Dans quel Monde on vit - Abdellah Taïa / Amin Maalouf - 13/04/2019

Votre magazine profite des vacances de printemps pour vous offrir des entretiens grand format. A quoi ressemble la vie d’un homosexuel parisien né au Maroc ? Et celle d’une femme voilée ? Et que dire de ces regards qu’ils doivent subir dans nos sociétés frappées ces dernières années par des attentats terroristes ? Abdellah Taïa nous le raconte dans son nouveau roman. Il signe « La vie lente » (Seuil). Il brosse un portrait très sombre de notre époque. Amin Maalouf est né à Beyrouth et aujourd’hui il déclare : « c’est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde ». Comment en sommes-nous arrivés là ? Pouvons-nous encore éviter le pire ? L’écrivain et académicien franco-libanais sera également avec nous. Son nouvel essai a pour titre “Le naufrage des civilisations” (Grasset).

Émission Dans quel Monde on vit