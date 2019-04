Dans quel Monde on vit - Le Rwanda, 25 ans après le génocide des Tutsis - 06/04/2019

C’était il y a 25 ans, le génocide des Tutsis au Rwanda. Le 6 avril 1994, l’avion du président rwandais est abattu. Les massacres débutent quelques heures plus tard. En une centaine de jours, plus 800 mille personnes sont tuées. Nous consacrons un numéro spécial de votre magazine à ce génocide, à la reconstruction, et au fragile vivre ensemble aujourd’hui au Rwanda. Ecrivains et journalistes sont avec nous, ce samedi : Françoise Wallemacq (journaliste à la RTBF, elle s’est rendue à plusieurs reprises au Rwanda), Jean Hatzfeld (journaliste et écrivain, auteur de cinq livres sur le génocide), Joseph Ndwaniye (écrivain né au Rwanda, auteur de "La Promesse faite à ma soeur") et Martin Buysse (écrivain, auteur de "Muzungu").

Émission Dans quel Monde on vit