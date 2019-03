Dans quel Monde on vit - De la poésie de saison et d'époque avec Ryoko Sekiguchi et Gérard...

Comment faire entrer les réalités du monde dans un poéme ? Nous serons avec le poéte et éditeur Gérard Berréby, ce samedi. Son nouveau recueil a pour titre "La Banlieue du monde" (Allia). Sentir et ressentir le monde autrement. Alors que revoilà le printemps, Ryoko Sekiguchi nous offrira une sensible réflexion autour des saisons. Elle signe "Nagori" (POL). Elle est, par ailleurs, l’une des invitées du Passa Porta Festival 2019 à Bruxelles. L’actualité de la semaine est commentée par le philosophe Philippe Van Parijs, la politologue Vaïa Demertzis et l’écrivain Laurent Demoulin.

Émission Dans quel Monde on vit