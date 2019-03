Dans quel Monde on vit - Bouli Lanners et Jeroen Olyslaegers - 23/03/2019

L'histoire d'un salaud ordinaire pendant la seconde guerre mondiale à Anvers. L'écrivain flamand Jeroen Olyslaegers vient nous la raconter. Il signe "Trouble" (Stock). La colère, l'engagement, la désobéissance et l'amour : voilà les sujets que nous aborderons avec Bouli Lanners. L'acteur et réalisateur belge assure le rôle principal dans "C'est ça l'amour", le nouveau film de Claire Burger à voir dès mercredi prochain. Bouli Lanners et Jeroen Olyslaegers sont nos invités, ce week-end. L'actualité de la semaine est commentée par la journaliste Johanne Montay (RTBF), le fondateur du média alternatif "Le Biais Vert" Félicien Bogaerts et le philosophe Pascal Chabot.

Émission Dans quel Monde on vit