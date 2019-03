Dans quel Monde on vit - Jardiner les possibles avec Hélène Frappat et Marielle Macé - 16/03/2019

Il nous faut de nouvelles cabanes pour habiter autrement notre monde abîmé. Marielle Macé va nous inviter à jardiner les possibles. A imaginer d’autres façon de dire nous. Elle est l’auteure de "Nos cabanes" (Verdier). Un fleuve comme refuge voire comme cabane pour deux frères. Hélène Frappat signe un roman attachant, "Le dernier fleuve" (Actes Sud), dans lequel la nature scintille et où notre propre enfance rejaillit. Hélène Frappat et Marielle Macé sont, ce samedi, nos invitées. L’actualité de la semaine est commentée par le journaliste Marc Sirlereau (RTBF), l’écrivaine Caroline Lamarche et le politologue et administrateur général de l’Iweps, Sébastien Brunet.

Émission Dans quel Monde on vit