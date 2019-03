Dans quel Monde on vit - Yara El-Ghadban et Philippe Besson - 09/03/2019

Comme samedi dernier, c’est un numéro spécial avec deux grands entretiens que nous vous proposons ce week-end ! Qui était vraiment Ariel Sharon ? C’est une auteure palestinienne qui a creusé la question. L’écrivaine et auteure Yara El-Ghadban signe un livre dans lequel elle tente de comprendre, de saisir malgré tout la part d’humanité de l’ancien premier ministre israélien. Son roman a pour titre "Je suis Ariel Sharon" (Mémoire d’encrier). Que reste-t-il des histoires d’amour de notre jeunesse ? Comment nous ont-elles façonnés ? Philippe Besson part sur les traces de la plus belle année de sa vie, au cœur de années sida. Il signe "Un certain Paul Darrigrand" (Julliard).

Émission Dans quel Monde on vit