Dans quel Monde on vit - Les vérités de la post-vérité et l'islamisme en Tunisie - 23/02/2019

La post-vérité vient de la philosophie. Et c'est un professeur de philosophie italien qui vient nous le démontrer. Maurizio Ferraris sera à nos côtés. Pour lui, la post-vérité nous aide à saisir l'essence de notre époque. Il signe "Postvérité et autres énigmes" (PUF). Le visage de la Tunisie post-Printemps Arabe. C'est ce que nous montre le réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud dans son nouveau film. Il sera également notre invité. "Fatwa" dénonce l'islamisme et rappelle que les musulmans sont les premières victimes de cet extrémisme religieux. L'actualité de la semaine est commentée par la journaliste Françoise Baré, le violoncelliste et directeur artistique de l'ensemble "Musiques Nouvelles" Jean-Paul Dessy et par l'avocat et écrivain Alain Berenboom.

Émission Dans quel Monde on vit