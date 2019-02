Dans quel Monde on vit - Edition spéciale en direct de La Foire du livre de Bruxelles ! -...

Nous sommes cette semaine en direct et en public à la Foire du livre de Bruxelles pour une édition spéciale de votre magazine. Avec nous, l’économiste Julia Cagé. Elle nous propose ses solutions pour sauver nos démocraties menacées. Elle signe "Le prix de la démocratie" (Fayard). L’une vient du sud, l’autre du nord du plat pays. Deux grands écrivains belges seront également avec nous : Caroline Lamarche ("Nous sommes à la lisière", Gallimard) et Stefan Hertmans ("Le coeur converti", Gallimard). Et enfin, David Dufresne nous racontera son Jacques Brel. Il s’est arrêté à Vesoul pour rendre hommage à cette icône de la chanson et brosser le portrait d’une partie de la France d’aujourd’hui. Son livre pour titre "On ne vit qu’une heure. Une virée avec Jacques Brel" (Seuil).

Émission Dans quel Monde on vit