Dans quel Monde on vit - Charles Dantzig et Eric Vuillard - 09/02/2019

"Un désir de servitude se répand dans toute l’Europe et aux Etats-Unis. Les électorats choisissent des tyrans en connaissance de cause". Voilà l’analyse que formule l’écrivain Charles Dantzig dans son nouvel essai. Il signe "Chambord-des-Songes" (Flammarion). Il a mené une guerre des paysans, une guerre des pauvres au 16ème siècle en Allemagne. Cet homme, un religieux s’appelle Thomas Müntzer. L’écrivain Eric Vuillard nous raconte son parcours sans oublier de faire un clin d’œil aux colères et aux combats de ce début de 21ème siècle. Son nouveau récit a pour titre "La guerre des pauvres" (Actes Sud). L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste de la RTBF Wahoub Fayoumi, le rédacteur en chef du Vif L’Express Thierry Fiorilli et le professeur de philosophie et journaliste à L’Echo Simon Brunfaut.

