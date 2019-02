Dans quel Monde on vit - Marek Halter et Eddy de Pretto - 02/02/2019

L'homme de paix, né à Varsovie, Marek Halter nous commentera ses mémoires, écrites sous le titre "Je rêvais de changer le monde". A plus de 80 ans aujourd'hui, Marek Halter a connu une bonne partie du siècle passé. Lui, il est bien de ce siècle-ci. Enfant du 21ème, Eddy de Pretto, auteur compositeur largement salué par la critique musicale nous livrera le regard qu'il porte sur ce début de siècle. L’actualité de la semaine est commentée par le philosophe et économiste Philippe van Parijs, l'écrivain Alain Berenboom et la journaliste radio RTBF Hélène Maquet. Avec cette actualité notamment : l'appel des grands écrivains européens à quelques mois des élections pour contrer les courants populistes et nationalistes. Les jeunes et le climat ? François De Smet pose la question dans sa chronique "Pop Philo".

Émission Dans quel Monde on vit