Dans quel Monde on vit - Capucine et Simon Johannin / Pietro Marullo - 26/01/2019

Comment trouver sa place dans une société qui semble vous rejeter ? Portrait d’une jeunesse qui fait face à la précarité et qui se réfugie dans l’ivresse de la nuit. Capucine et Simon Johannin racontent ces vies de débrouille dans un roman percutant. Ils signent « Nino dans la nuit » (Allia) Que voulons-nous bien savoir des flux migratoires ? Le metteur en scène Pietro Marullo nous renvoie la question au travers de son nouveau spectacle. « ARIANE (eu)phonie » est à voir au Théâtre Varia à Bruxelles jusqu’au 2 février. L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Johanne Montay, le metteur en scène Frédéric Dussenne et l’écrivain Vincent Engel. Ils répondront à cette question : La jeunesse est-elle en train de changer le monde ? Enfin, dans “Pop Philo”, François De Smet revient sur le “Blue monday”, le jour le plus déprimant de l’année. Les choix culturels : -Le film “Continuer” de Joachim Lafosse -Le roman « Un océan, deux mers, trois continents » de Wilfried N’Sondé (Actes Sud) -La Semaine du Son -Le spectacle « Italiens : quand les émigrés c’était nous » au Théâtre 140 à Bruxelles, le 2 février. -La conférence de l’Atelier du voyage avec Paolo Rumiz à Waterloo, le 6 février. -Le film « Styx » réalisé par Wolfgang Fischer

Émission Dans quel Monde on vit