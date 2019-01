Dans quel Monde on vit - L’Europe et ses bâtiments, la soumission féminine et l’amour en...

Nous voilà en 2019. L’avenir de l’Europe sera l’un des enjeux de l’année. Les élections européennes se tiennent en mai prochain. Ce week-end, avec le journaliste Ludovic Lamant nous allons observer l’Union à partir des bâtiments des institutions du quartier européen à Bruxelles. Journaliste à Mediapart, Ludovic Lamant est l’auteur de "Bruxelles chantiers. Une critique architecturale de l’Europe" (Lux). "On ne naît pas soumise, on le devient", c’est le slogan que lance la philosophe Manon Garcia. Elle questionne la soumission féminine et cherche les voies de l’émancipation. Elle est également à nos côtés. Son livre a été publié chez Climats. Enfin, de belles lettres d’amour pour bien entamer l’année. Celles de l’écrivaine belge Dominique Rolin. Jean-Luc Outers les a compilées. Il est aussi notre invité. Ces lettres sont à retrouver dans le livre "Lettres à Philippe Sollers 1958-1980" (Gallimard).

Émission Dans quel Monde on vit