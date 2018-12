Dans quel Monde on vit - De l’amour, encore et toujours... - 29/12/2018

De l’amour pour terminer l’année en beauté. C’est ce que nous vous proposons cette semaine. Nous allons réécouter de larges extraits des entretiens que nous avaient accordés Marceline Loridan-Ivens, Alain Badiou et Kamel Daoud. Dans son dernier livre ("Le peintre dévorant la femme" chez Stock), le journaliste et écrivain algérien Kamel Daoud raconte son aventure nocturne au Musée Picasso à Paris et partage ses réflexions sur l’amour, l’érotisme et la sexualité. Le philosophe Alain Badiou fait lui l’éloge de l’amour. Et Marceline Loridan-Ivens, rescapée de la Shoah, nous raconte l’amour après l’enfer des camps ("L’amour après" chez Grasset). La cinéaste française est décédée en septembre dernier.

Émission Dans quel Monde on vit