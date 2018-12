Dans quel Monde on vit - Dominique A, David Diop, Meryem Alaoui et In Koli Jean Bofane - 22/12/2018

Ce week-end, nous vous offrons une sélection de quelques entretiens proposés ces dernières semaines. D’abord, l’horreur de la première guerre mondiale vécue par des tirailleurs sénégalais. C’est toute la violence et la folie de la Grande Guerre que nous fait ressentir l’écrivain David Diop dans un puissant roman. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il est actuellement maître de conférence à l’université de Pau. Son livre s’intitule "Frère d’âme" (Seuil), prix Goncourt des lycéens 2018. Ensuite, nous allons à Casablanca par deux fois. Le monde perçu et raconté par une prostituée. C’est dans le premier roman de Meryem Alaoui. C’est un récit étonnant et bouillonnant. Meryem Alaoui signe "La vérité sort de la bouche du cheval" (Gallimard). Et puis, nous resterons à Casablanca avec le nouveau roman d’In Koli Jean Bofane : "La Belle de Casa" (Actes Sud). Enfin, grand entretien avec Dominique A. Il a publié deux albums cette année : "Toute latitude" et "La fragilité". Il sera en concert les 25 et 26 janvier 2019 au Botanique à Bruxelles.

Émission Dans quel Monde on vit