Dans quel Monde on vit - Barbara Cassin et Lomepal - 15/12/2018

Quand les mots transforment le monde. Un discours peut-il construire la réalité ? Barbara Cassin s’intéresse à ce que l’on appelle le langage performatif. La philosophe et philologue française est avec nous, ce week-end. Elle signe "Quand dire, c’est vraiment faire. Homère, Gorgias et le peuple arc-en-ciel" (Fayard). Nous recevons, aussi, l’une des sensations de la scène rap actuelle. Lomepal raconte la solitude malgré le succès, fait l’éloge de la folie et interroge la liberté de l’artiste. "Jeannine" est son nouvel album. L’actualité de la semaine est commentée par le philosophe et économiste Philippe Van Parijs, le violoncelliste et directeur artiste de l’ensemble Musiques Nouvelles Jean-Paul Dessy et l’écrivaine Nathalie Skowronek. Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet évoque les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Émission Dans quel Monde on vit