Dans quel Monde on vit - Valérie Manteau et Jérôme Ferrari - 08/12/2018

Une traversée d’Istanbul, la violence du pouvoir en Turquie, l’histoire d’un journaliste arménien assassiné dans le pays et le récit d’une aventure amoureuse. Voilà ce qui vous attend dans le nouveau roman de Valérie Manteau, prix Renaudot 2018. Elle signe "Le Sillon" (LE TRIPODE). Quel est le pouvoir d’une photo ? Dans son nouveau livre, Jérôme Ferrari nous propose une méditation sur l’image et la photo en temps de guerre. Son roman a pour titre "A son image" (Actes Sud). L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste et réalisatrice Safia Kessas, l’écrivain et avocat Alain Berenboom et le philosophe Guy Haarscher. Enfin, François De Smet consacre sa chronique "Pop Philo" au Parlement.

Émission Dans quel Monde on vit