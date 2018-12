Dans quel Monde on vit - Nicolas Philibert et Clément Cogitore - 01/12/2018

Deux documentaires et au moins deux regards sur le monde, ce samedi. D’abord, avec Nicolas Philibert, coup de projecteur sur des étudiants qui veulent devenir infirmiers. Le réalisateur a filmé avec beaucoup d’humanité leur enthousiasme, leurs craintes et les difficultés rencontrées dans ce métier d’infirmier en milieu hospitalier. "De chaque instant" est à voir dès mercredi prochain. Ensuite, nous irons là où presque aucun humain ne va. Nous serons au milieu de la taïga sibérienne où vivent en autarcie deux familles ennemies. C’est le jeune cinéaste Clément Cogitore qui nous emmène. Nicolas Philibert et Clément Cogitore sont nos invités, ce week-end. L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Johanne Montay, l’écrivain Xavier Deutsch et le fondateur du média "Le Biais Vert" Félicien Bogaerts. Enfin, François De Smet consacre sa chronique "Pop Philo" au rôle du chroniqueur dans les médias.

Émission Dans quel Monde on vit