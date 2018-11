Dans quel Monde on vit - Nicolas Mathieu et Sophie Divry - 24/11/2018

Il a décroché le plus prestigieux des prix littéraires. Il a obtenu le Goncourt 2018. Nicolas Mathieu est notre invité, ce week-end. Avec son livre, il nous plonge dans la Lorraine française désindustrialisée des années 90. Et il nous fait revivre avec finesse une partie de notre adolescence. Nicolas Mathieu est l’auteur du roman "Leurs enfants après eux" (Actes Sud). "Pour dire notre époque monstrueuse, il faut des romans monstrueux". C’est ce que dit l’écrivaine Sophie Divry. Elle est, aussi, avec nous, ce samedi. Il signe "Trois fois la fin du monde" (Notablia). L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Françoise Baré, le philosophe et économiste Philippe Van Parijs et le professeur de philosophe et journaliste Simon Brunfaut. Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet s’intéresse au "gilet jaune".

Émission Dans quel Monde on vit