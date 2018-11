Dans quel Monde on vit - Wendy Delorme et Raphaël Glucksmann - 17/11/2018

Une femme peut-elle devenir Présidente des Etats-Unis ? Après le succès de nombreuses femmes, représentantes de plusieurs minorités aux dernières élections américaines (Midterms), cette question sera débattue avec la journaliste Catherine Ernens (Moustique), Safia Kessas (RTBF) et Vincent Engel (écrivain). La question plus large de la femme au coeur de la sphère politique sera abordée. Nos débatteurs commenteront également leur fait marquant de l'actualité de la semaine en présence de nos deux invités du jour : l'écrivaine, performeuse et féministe française Wendy Delorme et le philosophe français Raphaël Glucksmann. Enfin, François De Smet dédie sa chronique "Pop Philo" de cette semaine à Macron, Pétain et l'Histoire. Wendy Delorme est l'auteure du livre "Le corps est une chimère", un roman choral qui nous plonge dans le quotidien de 7 personnages. Ce livre est son quatrième ouvrage et aborde les grandes questions que sont l'amour, la filiation, la fidélité, le rapport au corps dans une époque moderne de grandes mutations et le quotidien de la femme au coeur de ces grands changements. Raphaël Glucksmann est l'auteur du livre "Les enfants du vide. De l'impasse individualiste au réveil citoyen", un essai sur l'impasse que nous promettent aujourd'hui de nombreux scientifiques, économistes et observateurs politiques si une révolution de notre comportement ne s'opère pas très rapidement. Raphaël Glucksmann vient de créer en France le mouvement politique "Place Publique".

Émission Dans quel Monde on vit