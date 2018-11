Dans quel Monde on vit - Daniel Cohen et Maylis de Kerangal - 03/11/2018

Un numéro spécial avec deux grands entretiens, ce week-end ! Il nous invite à résister à la déshumanisation. Et pose cette question : qu’est-ce qui y est encore véritablement humain chez l’être humain à l’heure de la vie algorithmique ? L’économiste Daniel Cohen dresse le portrait de notre époque et de nos contemporains. Il signe "Il faut dire que les temps ont changé... Chronique (fiévreuse) d’une mutation qui inquiète" (Albin Michel). Qui peut encore croire aux hommes ? L’un des personnages du nouveau roman de Maylis de Kerangal s’interroge. Et l’écrivaine partagera avec nous ses réflexions. Elle signe "Un monde à portée de main" (Verticales). Daniel Cohen et Maylis de Kerangal sont nos invités, ce samedi.

Émission Dans quel Monde on vit