Dans quel Monde on vit - Chantal Mouffe, Edouard Louis et Geoffroy de Lagasnerie : théories et...

Ils n’écrivent pas pour le plaisir. Avec leurs livres, ils veulent être utiles. Lutter, contester. Ils souhaitent contribuer à la transformation du monde. Un monde qu’ils qualifient de mauvais. L’écrivain Edouard Louis et le philosophe Geoffroy de Lagasnerie sont considérés aux Etats-Unis comme étant les nouveaux intellectuels français. Ils sont avec nous, ce samedi. Edouard Louis est l’auteur de "Qui a tué mon père" (Seuil) et Geoffroy de Lagasnerie de "Penser dans un monde mauvais" (PUF). C’est l’inspiratrice de Podemos et l’amie de Jean-Luc Mélanchon. La philosophe belge Chantal Mouffe propose sa nouvelle stratégie politique : le populisme de gauche. Chantal Mouffe vient défendre ses idées, ce week-end. Elle signe "Pour un populisme de gauche" (Albin Michel).

Émission Dans quel Monde on vit