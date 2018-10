Dans quel Monde on vit - MICHEL OCELOT/ANTOINE WAUTERS - 20/10/2018

En finir avec les Mâles-Maîtres. Voilà le défi lancé dans le nouveau film de Michel Ocelot. Le père de Kirikou prend la défense des femmes et des filles écrasées, maltraitées et tuées dans nos sociétés. Il célèbre, aussi, les artistes et les scientifiques de la Belle Epoque. "Dilili à Paris", son nouveau film, est en salle dès le 24 octobre. "Je refuse de donner ma voix aux prochaines élections, elles datent d'il y a 50 ans et c'est le présent qui m'intéresse", voilà ce qu’écrivait juste avant les communales, Antoine Wauters. Une semaine après le scrutin, l’écrivain belge vient expliquer son choix et son envie d’une démocratie à visage nouveau. Nous évoquerons, également, avec lui ses deux nouveaux livres. "Pense aux pierres sous tes pas" et "Moi, Marthe et les autres" (Verdier). Michel Ocelot et Antoine Wauters sont nos invités, ce week-end. L’actualité de la semaine est commentée par Johanne Montay (journaliste à la RTBF), Sébastien Brunet (politologue et administrateur de l’IWEPS) et Alain Berenboom (journaliste et avocat). Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet teste la solidité du concept de cordon sanitaire.

Émission Dans quel Monde on vit