Dans quel Monde on vit - KAMEL DAOUD/LUKAS DHONT - 13/10/2018

Un écrivain algérien, une nuit, dans le musée Picasso à Paris. Une nuit pleine de révélations. Dans son nouveau livre, Kamel Daoud raconte son aventure nocturne et partage ses réflexions sur le désir, l’érotisme et la sexualité. Il signe "Le peintre dévorant la femme" (Stock). Le parcours d’une adolescente en pleine transition sexuelle. Elle rêve de devenir danseuse étoile. C’est l’histoire de Lara. Elle est au cœur de "Girl", le premier long métrage du cinéaste belge Lukas Dhont. L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Catherine Ernens (journaliste au Moustique), Pascale Fonteneau (écrivaine) et Nicolas Vadot (dessinateur de presse). Enfin, François De Smet dédie sa chronique "Pop Philo" à l’artiste Banksy.

Émission Dans quel Monde on vit