Dans quel Monde on vit - SOULEYMANE BACHIR DIAGNE/DAVID DIOP - 06/10/2018

"L’Europe doit devenir une province comme toutes les autres provinces du monde". C’est le message qu’adresse Souleymane Bachir Diagne. Il est philosophe. Et professeur de langue française à l’université Colombia de New-York, aux Etats-Unis. Souleymane Bachir Diagne signe un livre de dialogue avec l’anthropologue Jean-Loup Amselle : "En quête d'Afrique(s)" (Albin Michel). L’horreur de la première guerre mondiale vécue par des tirailleurs sénégalais. C’est toute la violence et la folie de la Grande Guerre que nous fait ressentir l’écrivain David Diop dans un puissant roman. Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal. Il est actuellement maître de conférence à l’université de Pau. Son livre s’intitule "Frère d’âme" (Seuil). L’actualité de la semaine est commentée par Pascal Chabot (philosophe), Thierry Fiorilli (rédacteur en chef du Vif/L’Express) et Safia Kessas (journaliste et réalisatrice à la RTBF). Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet rend hommage à Charles Aznavour.

Émission Dans quel Monde on vit