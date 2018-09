Dans quel Monde on vit - LYONEL TROUILLOT/ MIOSSEC - 29/09/2018

Ce samedi, nous prendrons des nouvelles d’Haïti avec l’écrivain Lyonel Trouillot. Il est de passage en Europe à l’occasion de la sortie de son nouveau roman. Et il y pose, notamment, cette question : comment faire de la vie une cause commune ? Lyonel Trouillot signe "Ne m’appelle pas Capitaine" (Actes Sud). "On n’a plus le temps mais on fait comme si de rien n’était". Miossec rappelle l’urgence climatique. L’artiste breton présente cette semaine sa nouvelle livraison de chansons. "Les Rescapés", c’est le titre de son onzième album. L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Françoise Baré, le metteur en scène Frédéric Dussenne et le spécialiste du monde de l’entreprise Fabian Seunier. Enfin, François De Smet consacra sa chronique "Pop Philo" à Aurélien Barrau, l’astrophysicien qui défend l’écologie.

Émission Dans quel Monde on vit