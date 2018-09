Dans quel Monde on vit - Mohammed Taleb/Meryem Alaoui - 22/09/2018

Comment faire face au chaos climatique ? Comment mener efficacement la bataille écologique ? Et si les solutions venaient de l’Afrique, de l’Asie ou de l’Amérique latine ? Le philosophe algérien Mohammed Taleb fait l’éloge de l’écologie du Sud. L’un de ses essais a pour titre "L’écologie vue du Sud" (Editions Sang de la Terre). Le monde perçu et raconté par une prostituée de Casablanca. C’est ce que propose le premier roman de Meryem Alaoui. C’est un récit étonnant et bouillonnant. Meryem Alaoui signe "La vérité sort de la bouche du cheval" (Gallimard). L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Johanne Montay, le violoncelliste Jean-Paul Dessy et l’avocat et écrivain Alain Berenboom. Enfin, François De Smet consacre sa chronique "Pop Philo" à nos prénoms. De quoi sont-ils le nom ?

Émission Dans quel Monde on vit