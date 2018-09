Dans quel Monde on vit - ALAIN MABANCKOU/NINA BOURAOUI - 15/09/2018

Il pose des mots sur les impasses du continent africain, et pointe du doigt les responsabilités des dirigeants européens. Le grand romancier Alain Mabanckou est avec nous ce week-end. Dans son nouveau livre, il nous raconte l’assassinat du président congolais communiste à Brazzaville en 1977. Alain Mabanckou signe "Les cigognes sont immortelles" (Seuil). Qui sommes nous ? Comment se construisent nos vies ? Grandes questions posées par Nina Bouraoui, dans son nouveau roman. L’écrivaine née en Algérie raconte son adolescence à Paris et se confie sur son identité amoureuse. Elle publie "Tous les hommes désirent naturellement savoir" (JC Latttès). L’actualité de la semaine est commentée par Pascale Fonteneau (écrivaine), Vincent Engel (écrivain, professeur de littérature) et Marc Sirlereau (journaliste à la RTBF). Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet évoque l’obsolescence programmée de l’être humain.

