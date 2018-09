Dans quel Monde on vit - Eric Fottorino et In Koli Jean Bofane - 08/09/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi, ce sont deux écrivains qui sondent l’époque et l’intime de nos vies. Eric Fottorino et In Koli Jean Bofane sont avec nous ce week-end. La vie des migrants, la corruption, le racisme et la violence sont au cœur de "La Belle de Casa" (Actes Sud), le nouveau roman d’In Koli Jean Bofane. "A-t-on déjà entendu dire : ma mère, ce héros ?" Eric Fottorino pose la question dans son dernier livre ("Dix-sept ans", Gallimard), rend un émouvant hommage à sa maman et poursuit sa quête identitaire. L’actualité de la semaine est commentée par l’écrivaine Geneviève Damas, le journaliste Fabrice Grosfilley et le politologue et administrateur général de l’Iweps Sébastien Brunet. Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet s’arrête sur la polémique concernant l’accord du participe passé.

Émission Dans quel Monde on vit