"On a raison de se révolter". Et "ce qui manque actuellement, fondamentalement, ce sont des intellectuels". Voilà deux phrases qu’aime répéter le philosophe Alain Badiou. Qu’est-ce que la politique, l’amour et la vraie vie ? Alain Badiou ouvre la cinquième saison de votre magazine. Il nous accorde un grand entretien depuis le festival "Les Rencontres Inattendues" à Tournai.

Émission Dans quel Monde on vit