Dans quel Monde on vit - Nathalie Quintane et Christophe Honoré - 23/06/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi : Dernier numéro de la saison pour « Dans quel Monde on vit » et donc, numéro spécial ! Deux entretiens évènement au programme avec la poète Nathalie Quintane et le réalisateur Christophe Honoré Pourquoi sommes-nous fort peu sensibles au présent ? La question taraude la poète et écrivaine Nathalie Quintane. Dans son nouveau livre, elle décrit les évènements récents qui ont traversé nos sociétés et nos vies. Nathalie Quintane tente de saisir les caractéristiques de l’époque. "Un œil en moins" vient d’être publié chez P.O.L. Une nouvelle histoire d’amour entre deux hommes à l’heure où le sida détruit les vies. Nous sommes au début des années nonante. Vous voilà dans le nouveau film de Christophe Honoré, "Plaire, aimer et courir vite", au cinéma dès mercredi prochain. Enfin, dans "Pop Philo", François De Smet répond à cette question imposée : Dans quel monde avons-nous vécu cette saison ?

