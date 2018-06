Dans quel Monde on vit - Gilles Clément et Philippe Van Parijs - 16/06/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi : Ne dites plus Belgique mais "Belgium". Le philosophe et économiste Philippe Van Parijs vient nous proposer son programme pour l’avenir du plat pays. Il signe "Belgium, une utopie pour notre temps" (collection "Transversales", Académie éditions). Quel paysage pour le monde de demain ? C’est la question que pose l’écrivain-paysagiste Gilles Clément dans son nouveau roman. Il est avec nous ce week-end. Gilles Clément est l’auteur du livre "Le Grand B.A.L" (Actes Sud). L’actualité de la semaine est commentée par Geneviève Damas (écrivaine), Thierry Fiorilli (rédacteur en chef du Vif/L’Express) et Sébastien Brunet (politologue, administrateur général à l'Iweps). Enfin, dans sa chronique "Pop Philo", François De Smet observe que la Belgique (Belgium) s’est transformée en marque de bière.

Émission Dans quel Monde on vit