Dans quel Monde on vit - Karim Kattan et Serge Quadruppani - 09/06/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi : l'auteur Karim Kattan nous dit pourquoi la culture redevient une arme décisive pour les Palestiniens. Il est l’auteur de "Préliminaires pour un verger futur" (elyzad). Serge Quadruppani lutte pour que le monde change en manifestant et en résistant. Il nous raconte ses luttes. Il signe "Le monde des Grands Projets et ses ennemis. Voyage au cœur des nouvelles pratiques révolutionnaires" (La Découverte).

