Dans quel Monde on vit - Jean Ziegler et Ariane Le Fort - 02/06/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi : Jean Ziegler qui signe "Le capitalisme expliqué à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin)" (Seuil). Comment faire face à la vieillesse ? Voilà l’une des questions au coeur du nouveau roman d’Ariane Le Fort. Elle signe "Partir avant la fin" (Seuil). L’actualité de la semaine est commentée par Françoise Baré (journaliste à la RTBF), Nicolas Vadot (dessinateur de presse) et Grégoire Polet (écrivain). Enfin, dans sa chronique "Pop Philo", François De Smet revient sur le profil de l’auteur des faits, mardi à Liège.

Émission Dans quel Monde on vit