Dans quel Monde on vit - Roger-Pol Droit/Aurélien Bellanger - 21/04/2018

Que nous dirait Platon s’il découvrait nos temps présents ? Quels commentaires nous offrirait-il en consultant les grands titres de l’actualité ? Le philosophe Roger-Pol Droit nous éclaire dans son nouveau livre. Il signe « Et si Platon revenait… » (Albin Michel). L’Europe, la guerre, la paix et la jungle de Calais perçue par un écrivain trentenaire. Aurélien Bellanger livre ses réflexions dans un bref texte qui secoue. Il s’agit d’« Eurodance » (Gallimard), première partie d’un spectacle intitulé « 1993 », mis en scène par Julien Gosselin et à voir jusqu’à ce samedi soir au Théâtre de Liège. L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Françoise Wallemacq, l’écrivain et avocat Alain Berenboom et le politologue Sébastien Brunet. Enfin, dans sa chronique « Pop Philo », François De Smet rend hommage à Pierre Desproges, mort il y a 30 ans. Présentation : Pascal CLAUDE

Émission Dans quel Monde on vit