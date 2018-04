Dans Quel Monde on vit? - Didier Fassin / Marceline Loridan-Ivens - 14/04/2018

Pendant la pause pascale, ce sont des numéros spéciaux que nous vous avons préparé, avec des grands entretiens. Nos sociétés contemporaines se soucient-elles autant de la vie d’un réfugié syrien que de votre existence ? La vie des uns ne vaut pas la vie des autres. Les vies sont inégales. L’anthropologue Didier Fassin a mené une vaste enquête sur le sujet. Il nous accorde un grand entretien, ce week-end. Didier Fassin est professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHESS. Il signe « La vie. Mode d’emploi critique » (Seuil) Quelle valeur accorde-t-on à la vie quand on est une survivant de la Shoah ? A 90 ans, Marceline Loridan-Ivens témoigne. Et nous raconte l’amour après les camps. Nous avions conversé avec elle en février dernier à l’occasion de la sortie de son livre « L’amour après » (Grasset). Nous réécouterons de larges extraits de cet entretien. Présentation : Pascal CLAUDE

Émission Dans quel Monde on vit