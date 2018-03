Dans quel Monde on vit - Sommes-nous devenus fous ? Avec Bernard Stiegler - 03/03/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 3 mars 2018 : Sommes-nous devenus fous ? Avec Bernard Stiegler Serions-nous tous en train de devenir fous ? C’est en tout cas ce que prétend le philosophe Bernard Stiegler. Il parle même de démoralisation planétaire. Et selon lui, c’est l’accélération technologique qui engendre la folie et le mal être. Bernard Stiegler est notre invité exceptionnel ce week-end. Il nous accorde un entretien grand format. Son livre « Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ? » vient de sortir en format de poche (Babel, Actes Sud) L’actualité de la semaine est commentée par l’écrivaine Geneviève Damas, l’écrivain et professeur de littérature Vincent Engel, et le rédacteur en chef du Vif/L’Express, Thierry Fiorilli. Faut-il contraindre les SDF à se mettre à l’abri en cas de vague de froid ? François De Smet aborde la question dans « Pop Philo ». Les choix culturels : - Le film de Guillermo del Toro « La forme de l’eau » - « Holocauste, une nouvelle histoire » le livre de Laurence Rees (Albin Michel) - Le restaurant « Racines », chaussée d’Ixelles à Bruxelles - « L’insulte », film de Ziad Doueiri

