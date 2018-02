Dans quel Monde on vit - Emission spéciale Foire du Livre de Bruxelles - 24/02/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 24 février 2018 : Emission spéciale Foire du Livre de Bruxelles : Quel être humain pour demain ? / Tahar Ben Jelloun / Prix Première : Ce samedi nous vous attendons en direct de la Foire du livre de Bruxelles pour une édition spéciale de votre magazine ! Au programme, un grand débat autour de cette question: quel être humain pour demain ? L’auteur de BD Enki Bilal ( “BUG” chez Casterman) et l’écrivain Pierre Ducrozet (“L’invention des corps”, Prix de Flore 2017, chez Actes Sud) se sont penchés sur la question dans leurs dernières créations. Ils dialogueront avec le scientifique et entrepreneur Laurent Alexandre (“La guerre des intelligences”, chez JC Lattès). Au sommaire, aussi: un entretien avec Mahir Guven, le lauréat du Prix Première 2018 (“Grand frère”, chez Philippe Rey). Et, enfin, l’écrivain Tahar Ben Jelloun (“La punition”, chez Gallimard) vient nous raconter l’enfer qu’il a vécu au Maroc, à ses 20 ans : 19 mois de détention après avoir manifesté pacifiquement.

