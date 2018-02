Dans quel Monde on vit - Trappes / Salim Bachi - 17/02/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 17 février 2018 : TRAPPES / SALIM BACHI C’est une ville qui serait le reflet du monde d’aujourd’hui. Trappes, près de Paris. Une ville qui a fabriqué des stars comme Omar Sy et Jamel Debouzze, mais aussi un nombre record de djihadistes. Ariane Chemin et Raphaëlle Bacqué y ont enquêté. Elles sont nos invitées. Les deux grands reporters au journal Le Monde publient « La Communauté » (Albin Michel). Comment vivre après avoir perdu un proche dans un attentat ? L’écrivain Salim Bachi dresse le portrait d’un jeune traversé par le chagrin et en révolte face à la société. Il est aussi à nos côtés. Il publie « Un jeune homme en colère » (Gallimard). L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste et réalisatrice Safia Kessas, l’avocat et écrivain Alain Berenboom et le philosophe François De Smet. Enfin, dans « Pop Philo », François De Smet s’arrête sur le principe de séparation de pouvoirs. Les choix culturels : - Le film « 3 billboards » de Martin McDonagh - La série originale britannique « House of Cards », et la série « Sherlock » - « L’insulte », film de Ziad Doueiri - La série « La servante écarlate » créée par Bruce Miller - Le film « Carré 35 » de Eric Caravaca

