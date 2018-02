Dans quel Monde on vit - Marceline Loridan-Ivens / Bruno Latour - 10/02/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 10 février 2018 : MARCELINE LORIDAN-IVENS/ BRUNO LATOUR Comment aimer après les camps ? Marceline Loridan-Ivens a connu l’enfer d’Auschwitz. Elle est l’une des dernières rescapées de la Shoah toujours en vie. Elle nous accorde un entretien exceptionnel ce week-end. Marceline Loridan-Ivens ouvrira sa valise d’amour… Elle signe avec la complicité de Judith Perrignon « L’amour après » (Grasset). « Le trumpisme est une innovation politique qu’il faut prendre au sérieux ». Le sociologue Bruno Latour vient nous l’expliquer. Bruno Latour est l’auteur du livre « Où atterrir ? Comment s’orienter en politique » (La Découverte). Enfin, dans sa chronique « Pop Philo », François De Smet pose cette question : pourquoi nous endettons-nous ?

