Dans quel Monde on vit - Delphine de Vigan / Le monde selon les homosexuels - 03/02/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 3 février 2018 : DELPHINE DE VIGAN / LE MONDE SELON LES HOMOSEXUELS Qu’est-ce que les homosexuels ont à nous apprendre sur le monde ? L’auteur et professeur William Marx vient ce week-end partager avec nous ses réflexions. Il publie « Un savoir gai » (Les éditions de Minuit). A quoi ça sert de devenir adulte ? Qu’est-ce que ça signifie être une femme en 2018 ? L’écrivaine Delphine de Vigan est aussi de la partie, ce samedi. « Les loyautés » (JC Lattès), c’est son nouveau roman. L’actualité de la semaine est commentée par le journaliste Arnaud Ruyssen, le dessinateur de presse Nicolas Vadot et le violoncelliste Jean-Paul Dessy. Enfin, dans sa chronique “Pop Philo”, François De Smet s’arrête sur les liens entre liberté d’opinion et liberté d’expression. Les choix culturels : - Le roman « 1984 » de Georges Orwell - « Brise de mère », roman d’Alain Dantinne (Weyrich Edition) - La BD « Cinq branches de coton noir » de Cuzor et Sente (Aire Libre - Éditions Dupuis) - Le coffret « Les Troyens » de Berlioz, dirigé par John Nelson (Erato) - Le dernier film de Steven Spielberg « Pentagon Papers »

Émission Dans quel Monde on vit