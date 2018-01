Dans quel Monde on vit - Pierre Lemaitre / La considération - 27/01/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 27 janvier 2018 : PIERRE LEMAITRE/ LA CONSIDERATION Comment peut naître un monde plus juste, un monde qui tient vraiment compte de la menace climatique ? La philosophe Corine Pelluchon s’est penchée sur la question. Ses réflexions tournent autour du mot considération. Elle publie “Ethique de la considération” (Seuil). A quoi ressemblait l’entre-deux guerres ? Est-il opportun de comparer les années 30 avec les années 2010 ? Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013 explore cette période de l’histoire dans son nouveau roman (“Couleurs de l’incendie”, chez Albin Michel). L’actualité de la semaine est commentée par l’écrivaine Pascale Fonteneau, le journaliste François Brabant (Imagine Demain le monde) et l’écrivain Grégoire Polet. Enfin, dans sa chronique “Pop Philo”, François De Smet revient sur la tribune de Bart De Wever dans laquelle il lie immigration et sécurité sociale. Les choix culturels : - Le livre « Retour à Séfarad » de Pierre Assouline (Gallimard) - « Les Gardiennes », film réalisé par Xavier Beauvois - L’essai de Michel Serres « C’était mieux avant ! » (Le Pommier) - Les podcasts radio - La semaine du son du 29 janvier au 4 février à Bruxelles - Le week-end Arvo Pärt à Flagey, ces 27 et 28 janvier - Le livre de Sébastien Minustru « Apprendre à lire » (Grasset)

Émission Dans quel Monde on vit