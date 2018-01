Dans quel Monde on vit - Alain Mabanckou et Cali - 20/01/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 20 janvier 2018 : Alain Mabanckou et Cali “Penser l’Afrique, c’est penser le monde”. C’est un grand écrivain africain qui l’affirme. Alain Mabanckou est ce samedi, avec nous. Lui, c’est un tout jeune écrivain. Son premier livre sort cette semaine. Artiste qualifié d’engagé, le chanteur Cali est aussi de la partie. Il publie “Seuls les enfants savent aimer” (Cherche Midi) L’actualité de la semaine est commentée par la journaliste Françoise Baré, l’écrivain et professeur de littérature Vincent Engel et le philosophe Pascal Chabot. Enfin, dans sa chronique “Pop Philo, François De Smet revient sur les récents débats concernant le harcèlement sexuel et la liberté d’importuner. Les choix culturels : - Le prochain album de Dominique A., ainsi que celui de Dionysos - Le chanteurs Xameleon et Erwan Pinard - Le livre « 107 ans » de Diastème - Le Festival du film iranien à Bruxelles - Le film « 3 Billboards : les panneaux de la vengeance » de Martin McDonagh - Les photos de Frédéric Pauwels au Musée de la Photographie à Charleroi - « Les bouées jaunes », livre de Serge Toubiana

Émission Dans quel Monde on vit