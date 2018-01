Dans quel Monde on vit - 13/01/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 6 janvier 2018 : Planet First, la planète d’abord, voilà quelle devrait être la réponse européenne au célèbre America First de Donald Trump. Le grand climatologue Jean Jouzel veut lancer un Plan Marshall européen pour le Climat. Il vient nous le présenter. Il publie avec l’économiste Pierre Larrouturou “Pour éviter le chaos climatique et financier” (Odile Jacob). De courtes histoires pour sonder l’époque. L’écrivain Régis Jauffret publie cette semaine ses Microfictions 2018 (Gallimard). Et il est avec nous ce week-end. L’actualité de la semaine est commentée par le journaliste et rédacteur en chef du Vif/L’Express Thierry Fiorilli, l’avocat et écrivain Alain Berenboom et l’écrivaine Nathalie Skowronek. Enfin, dans sa chronique “Pop Philo”, François De Smet pose cette question : faut-il être fou pour accéder au pouvoir ? Les choix culturels de nos invités de la semaine : Régis Jauffret : Le dernier roman de Frederick Exley « Le Dernier Stade de la soif » Nathalie Skowronek : Une exposition photo, à la fondation Cartie Bresson à Paris de Malick Sidibé Thierry Fiorilli : Une exposition photo à Charleroi, au musée de la photo, dans le cadre du 17eme concours du prix national de la photographie ouverte. Alain Berenboom : Le nouveau livre de Vincent Almendros « Faire mouche »

Émission Dans quel Monde on vit