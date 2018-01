Dans quel Monde on vit - L’avenir du monde et l’avenir du travail - 06/01/2018

Du débat d’idées autour de l’actualité et de l’entretien pour aller plus loin. Des penseurs, des artistes, des journalistes et des spécialistes décodent l’époque et les grands faits d’actualité de la semaine écoulée. Dans quel Monde on vit, c’est votre espace d’information, de réflexion et d’inspiration du début de week-end. Ce samedi 6 janvier 2018 : L’avenir du monde et l’avenir du travail Pour entamer l’année, nous regardons vers demain. Quel est l’avenir du monde et des terriens ? Nous allons vers une société planétaire. C’est l’idée que défend le grand anthropologue Marc Augé. Il est notre invité. Il a publié récemment “Qui est donc l’autre ?” (Odile Jacob) et “L’avenir des terriens. Fin de la préhistoire de l'humanité comme société planétaire” (Albin Michel). Quel futur pour le travail ? Et comment connaître, cette année, le bonheur auprès de votre employeur ? La philosophe et sociologue Dominique Méda nous répondra. Enfin, pour débuter l’année en beauté, nous réécouterons de larges extraits d’un entretien que nous avait accordé l’anthropologue Françoise Héritier décédée en novembre dernier. Elle nous parlera de l’essentiel : le sel de la vie! (“Le sel de la vie” chez Odile Jacob)

Émission Dans quel Monde on vit